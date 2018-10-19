В моду войдут смартфоны с "дырявыми" экранами
В будущем году войдут в моду смартфоны, имеющие "дырявые" экраны. В свою очередь круглый вырез в телефонном экране заменит "бровь" и каплевидный вырез.
Известным китайским инсайдером Ice Universe на прошедшей неделе был опубликован первый рендер. На нём якобы изображен смартфон версии Oppo R19. Особенность дизайна нового устройства закачается в круглом вырезе в экране под телефонную фронтальную камеру. Он заменит "бровь", а также каплевидный вырез. По сообщению данного источника, это решение в 2019 году станет трендовым. Оно начнется появляться во многих новых смартфонах. На опубликованных Ice Universe рендерах фронтальная камера расположена в различных частях экрана. Данное решение позволит производителям верхнюю рамку экрана сделать еще тоньше.
Пока отсутствуют подробности, кто именно представит такого рода смартфон. Вряд ли это будет производитель, входящий в первую тройку игроков на современном рынке гаджетов.
Известным китайским инсайдером Ice Universe на прошедшей неделе был опубликован первый рендер. На нём якобы изображен смартфон версии Oppo R19. Особенность дизайна нового устройства закачается в круглом вырезе в экране под телефонную фронтальную камеру. Он заменит "бровь", а также каплевидный вырез. По сообщению данного источника, это решение в 2019 году станет трендовым. Оно начнется появляться во многих новых смартфонах. На опубликованных Ice Universe рендерах фронтальная камера расположена в различных частях экрана. Данное решение позволит производителям верхнюю рамку экрана сделать еще тоньше.
Пока отсутствуют подробности, кто именно представит такого рода смартфон. Вряд ли это будет производитель, входящий в первую тройку игроков на современном рынке гаджетов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:45