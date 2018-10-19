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В моду войдут смартфоны с "дырявыми" экранами

В будущем году войдут в моду смартфоны, имеющие "дырявые" экраны. В свою очередь круглый вырез в телефонном экране заменит "бровь" и каплевидный вырез.

В моду войдут смартфоны с "дырявыми" экранами

Известным китайским инсайдером Ice Universe на прошедшей неделе был опубликован первый рендер. На нём якобы изображен смартфон версии Oppo R19. Особенность дизайна нового устройства закачается в круглом вырезе в экране под телефонную фронтальную камеру. Он заменит "бровь", а также каплевидный вырез. По сообщению данного источника, это решение в 2019 году станет трендовым. Оно начнется появляться во многих новых смартфонах. На опубликованных Ice Universe рендерах фронтальная камера расположена в различных частях экрана. Данное решение позволит производителям верхнюю рамку экрана сделать еще тоньше.

Пока отсутствуют подробности, кто именно представит такого рода смартфон. Вряд ли это будет производитель, входящий в первую тройку игроков на современном рынке гаджетов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:45

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