Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за нехватки времени
Пэрис Хилтон в начале 2018 года получила предложение руки и сердца от актера Криса Зилка, ответив на него согласием. Однако на днях знаменитость сообщила, что отменила свое бракосочетание, так как на его подготовку у нее не хватило времени.
Свадьба Пэрис Хилтон и Криса Зилка должна была состояться 11 октября. Однако звезда поняла, что у нее совсем не хватает времени на подготовку бракосочетания. Светская львица сообщила, что она не смогла выбрать подвенечное платье, поэтому мероприятие перенесли на весну 2019 года.
Знаменитость объяснила это тем, что в последнее время на нее навалилось много работы, и к назначенной дате она бы не успела все подготовить. Однако Пэрис Хилтон надеется, что весной ее свадьба состоится.
Свадьба Пэрис Хилтон и Криса Зилка должна была состояться 11 октября. Однако звезда поняла, что у нее совсем не хватает времени на подготовку бракосочетания. Светская львица сообщила, что она не смогла выбрать подвенечное платье, поэтому мероприятие перенесли на весну 2019 года.
Знаменитость объяснила это тем, что в последнее время на нее навалилось много работы, и к назначенной дате она бы не успела все подготовить. Однако Пэрис Хилтон надеется, что весной ее свадьба состоится.