Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за нехватки времени





Свадьба Пэрис Хилтон и Криса Зилка должна была состояться 11 октября. Однако звезда поняла, что у нее совсем не хватает времени на подготовку бракосочетания. Светская львица сообщила, что она не смогла выбрать подвенечное платье, поэтому мероприятие перенесли на весну 2019 года.Знаменитость объяснила это тем, что в последнее время на нее навалилось много работы, и к назначенной дате она бы не успела все подготовить. Однако Пэрис Хилтон надеется, что весной ее свадьба состоится.