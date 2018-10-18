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Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за нехватки времени

Пэрис Хилтон в начале 2018 года получила предложение руки и сердца от актера Криса Зилка, ответив на него согласием. Однако на днях знаменитость сообщила, что отменила свое бракосочетание, так как на его подготовку у нее не хватило времени.

Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за нехватки времени


Свадьба Пэрис Хилтон и Криса Зилка должна была состояться 11 октября. Однако звезда поняла, что у нее совсем не хватает времени на подготовку бракосочетания. Светская львица сообщила, что она не смогла выбрать подвенечное платье, поэтому мероприятие перенесли на весну 2019 года.

Пэрис Хилтон отменила свое бракосочетание из-за нехватки времени


Знаменитость объяснила это тем, что в последнее время на нее навалилось много работы, и к назначенной дате она бы не успела все подготовить. Однако Пэрис Хилтон надеется, что весной ее свадьба состоится.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:32

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