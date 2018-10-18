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В конкурс «Человек года» вернули Алену Савкину, Валеру Блюменкранца и Илью Яббарова

Несколько дней назад ведущие телепроекта «Дом-2» приняли решение вернуть в конкурс «Человек года» троих выбывших из него участников. Напомним, что в отборочном туре коллектив принял решение исключить из гонки за квартиру беременную Алену Савкину, Ольгу Рапунцель, Дмитрия Дмитренко, Майю Донцову, Илью Яббарова, Иосифа Оганесяна, Валерия Блюменкранца и других сильных конкурентов.

Теперь по новым правилам, у коллектива есть право вернуть двоих участников из тех, кого они выгнали, а также одного участника вернут ведущие.

В конкурс «Человек года» вернули Алену Савкину, Валеру Блюменкранца и Илью Яббарова

И хотя голосование должно пройти в воскресенье, уже сегодня известно, что коллектив проголосовал за то, чтобы вернуть Алену Савкину и Валерия Блюменкранца, а ведущие поставили ставку на Илью Яббарова, который, к слову, во время одного из последних выпусков шоу «Бородина против Бузовой» назвал своего будущего ребенка, его мать и всю ее семью грязью, заявив, что если выиграет, то не отдаст квартиру сыну, а будет жить в ней сам, вместе с Маргаритой Ларченко.

В конкурс «Человек года» вернули Алену Савкину, Валеру Блюменкранца и Илью Яббарова

Стоит отметить, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, которые больше остальных возмущались из-за своего проигрыша и обвиняли ведущих в заговоре против них, от возможности вернуться в конкурс отказались, заявив, что так или иначе жилье им все равно не достанется, а потому они хотят со стороны посмотреть, как будет проходить «Человек года» без их участия.

В конкурс «Человек года» вернули Алену Савкину, Валеру Блюменкранца и Илью Яббарова

Молодые родители считают, что главный приз от телепроекта «Дом-2» они уже получили – это их дочь Василиса, а на квартиру в Москве они заработают самостоятельно без каких-либо соревнований и подачек. Что касается Алены и Татьяны Владимировны, то они будут болеть за своих родственников и если понадобиться, то помогать им в прохождении испытаний.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:29

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