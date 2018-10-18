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Электрическую версию BMW i4 EV собираются показать в 2021 году

Электрическую версию BMW i4 EV планируют показать в 2021 году. В марте баварский автопроизводитель подтвердил данные о воплощении концептуальной версии концепта i Vision Dynamics непосредственно в серийную модель.

Электрическую версию BMW i4 EV собираются показать в 2021 году


По сути это будет электрическая версия BMW 4 Series Gran Coupe. Модель будут производить в рамках автозавода компании в Мюнхене. Харальд Крюгер, являющийся генеральным директором марки, отметил, что новинку назовут BMW i4. Её выпустят сразу после электрических кроссов iX3, а также iNext. Крюгер заявил, что в компании имеются уже гибридные, а также полностью электрические версии. На этом бренд не планирует останавливаться.

В следующем году будет представлен субкомпактный Mini Electric. При этом в 2020 году на рынок выйдет электрокроссовер BMW iX3. В 2021 году покажут кроссовер BMW iNEXT, а также большое купе i4. В модельном ряду через 3 года появится 5 электромобилей. В свою очередь это подчеркивает заинтересованность компании в электрических авто.

В основу новинки положена новая платформа CLAR. По запасу хода основную конкуренцию версии BMW i4 EV составят американские модели Tesla Model 3, а также Model S. Представители BMW заверяют, что модель i4 на одной зарядке сможет преодолеть до 600 км.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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