Ученые раскрыли третью силу, влияющую на полет семян одуванчика





Принцип работы парашюта достаточно прост, с точки зрения физики. Существует гравитация, которая притягивает объект вниз и есть сопротивление купола, которое действует в противоположном направлении, тем самым замедляя падение. Семена одуванчика отличаются присутствием дополнительной силы, которую удалось обнаружить благодаря сверхскоростной камере. Над “пухом” из-за специфической формы его волокон, создается своеобразный турбулентный вихрь. Давление там ниже, чем под ним, благодаря чему образуется, своего рода, дополнительная подъемная сила и становится возможным более долгий полет.Отмечается, что подобный принцип используют многие виды насекомых, образуя вихри один за другим, впрочем, у одуванчиков данное явление стабильно. Ученые отмечают, что подъемная сила у рассматриваемых семян вчетверо больше, нежели у парашюта той же геометрии.