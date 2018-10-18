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Ученые раскрыли третью силу, влияющую на полет семян одуванчика

Ученые выяснили, как именно семена одуванчиков летают. Ранее утверждалось, что принцип схож с парашютом, однако выяснилось, что в процессе принимает участие третья сила.

Ученые раскрыли третью силу, влияющую на полет семян одуванчика


Принцип работы парашюта достаточно прост, с точки зрения физики. Существует гравитация, которая притягивает объект вниз и есть сопротивление купола, которое действует в противоположном направлении, тем самым замедляя падение. Семена одуванчика отличаются присутствием дополнительной силы, которую удалось обнаружить благодаря сверхскоростной камере. Над “пухом” из-за специфической формы его волокон, создается своеобразный турбулентный вихрь. Давление там ниже, чем под ним, благодаря чему образуется, своего рода, дополнительная подъемная сила и становится возможным более долгий полет.

Отмечается, что подобный принцип используют многие виды насекомых, образуя вихри один за другим, впрочем, у одуванчиков данное явление стабильно. Ученые отмечают, что подъемная сила у рассматриваемых семян вчетверо больше, нежели у парашюта той же геометрии.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:33

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