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Ученые изобрели вакцину, которая поможет бросить курить без ломки

Ученые изобрели новое лекарство, способное излечить от никотиновой зависимости. Биологи из США создали вакцину, которая поможет бросить курить и не испытывать желания начать вновь.

Ученые изобрели вакцину, которая поможет бросить курить без ломки


Специалисты утверждают, что лекарства, целью которых является снижение уровня зависимости от никотина, на сегодняшний день не работают по двум причинам. В первом случае, препарат просто недостаточно силен, ввиду чего зависимость не прекращается. Во втором – чрезмерно эффективен, благодаря чему, несмотря на отсутствие тяги к курению, человек будет испытывать настоящую ломку и все равно продолжит употреблять никотин.

Новый препарат протестирован на крысах, приученных к никотиновой воде. Грызуны жали на рычаг, хотя в 30% случаях их било током. У особей оставался шанс, что им откроют поилку с наркотиком. После введения NicA2-J1 было замечено, что крысы стали значительно реже требовать воду и, в результате полностью перестали ее пить. Отмечается, что ломки среди грызунов замечено не было, как это бывает обычно. В скором времени планируется начать испытания на людях.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:52

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