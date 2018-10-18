Ученые изобрели вакцину, которая поможет бросить курить без ломки





Специалисты утверждают, что лекарства, целью которых является снижение уровня зависимости от никотина, на сегодняшний день не работают по двум причинам. В первом случае, препарат просто недостаточно силен, ввиду чего зависимость не прекращается. Во втором – чрезмерно эффективен, благодаря чему, несмотря на отсутствие тяги к курению, человек будет испытывать настоящую ломку и все равно продолжит употреблять никотин.Новый препарат протестирован на крысах, приученных к никотиновой воде. Грызуны жали на рычаг, хотя в 30% случаях их било током. У особей оставался шанс, что им откроют поилку с наркотиком. После введения NicA2-J1 было замечено, что крысы стали значительно реже требовать воду и, в результате полностью перестали ее пить. Отмечается, что ломки среди грызунов замечено не было, как это бывает обычно. В скором времени планируется начать испытания на людях.