В Египте археологи обнаружили нового сфинкса под водой в храме Ком Омбо





По словам генерального секретаря Высшего совета министров Мостафа Вазири, эту скульптуру изготовили из песчаника в период между 305 и 30 годами до н.э.Данный сфинкс имеет не такие внушительные размеры, как статуя возле пирамиды Хеопса. Высота этого сфинкса составляет 38 сантиметров, а ширина примерно 28 сантиметров. Археологи отметили, что храм Ком Омбо возвели во времена правления последних египетских фараонов.