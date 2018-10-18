В Египте археологи обнаружили нового сфинкса под водой в храме Ком Омбо
В Египте археологи сделали невероятное открытие еще одного сфинкса. Статуя древнего существа находилась под водой в храме Ком Омбо, а обнаружить ее удалось после вывода подземных рек.
По словам генерального секретаря Высшего совета министров Мостафа Вазири, эту скульптуру изготовили из песчаника в период между 305 и 30 годами до н.э.
Данный сфинкс имеет не такие внушительные размеры, как статуя возле пирамиды Хеопса. Высота этого сфинкса составляет 38 сантиметров, а ширина примерно 28 сантиметров. Археологи отметили, что храм Ком Омбо возвели во времена правления последних египетских фараонов.
По словам генерального секретаря Высшего совета министров Мостафа Вазири, эту скульптуру изготовили из песчаника в период между 305 и 30 годами до н.э.
Данный сфинкс имеет не такие внушительные размеры, как статуя возле пирамиды Хеопса. Высота этого сфинкса составляет 38 сантиметров, а ширина примерно 28 сантиметров. Археологи отметили, что храм Ком Омбо возвели во времена правления последних египетских фараонов.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:16