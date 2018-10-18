"Пришельцы атакуют": Загадочный летающий объект очевидцы запечатлели в Швейцарии





На территории Швейцарии 11 октября текущего года местные жители заметили НЛО, парящий в небе, в дневное время. Очевидцы записали странное явление на видео и решили показать уфологам. Предоставленные материалы изучил специалист по паранормальным явлениям Ив Опплигер, после чего он подтвердил, что НЛО является настоящим.По словам уфолога, на первый взгляд объект напоминает воздушный шар больших размеров. Однако, если присмотреться, то можно увидеть, что летающий лайнер имеет форму яйца, и на каждой его стороне по две конечности. При этом Опплигер отметил, что он уже видел раньше НЛО, но этот объект на него не похож, однозначно в нём присутствует, что-то инопланетное. Специалист предположил, что это пришельцы начали атаковать Землю.