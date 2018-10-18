В Краснодаре женщина и ребенок пострадали в ДТП между иномаркой и маршруткой





Водитель автомобиля марки Mercedes следовал по улице Красной. Пассажирами были женщина, а также ребенок, возрастом около 2-х лет. В связи с некоторыми обстоятельствами, которые предстоит уточнить, в районе перекрестка произошло столкновение иномарки с маршрутным такси, следовавшей по улице Карасунской.Стало известно, что в результате аварии пострадали трое, среди которых водитель маршрутки, женщина в легковом автомобиле, а также 2-летний ребенок. Травмированные участники ДТП были госпитализированы.