В Краснодаре женщина и ребенок пострадали в ДТП между иномаркой и маршруткой
В Краснодаре 18 октября в местные органы правопорядка поступило сообщение об аварии на пересечении улиц Карасунской и Красной. Как стало известно, в результате ДТП, участниками которого стали иномарка и маршрутное такси, пострадала женщина и ее двухлетний ребенок.
Водитель автомобиля марки Mercedes следовал по улице Красной. Пассажирами были женщина, а также ребенок, возрастом около 2-х лет. В связи с некоторыми обстоятельствами, которые предстоит уточнить, в районе перекрестка произошло столкновение иномарки с маршрутным такси, следовавшей по улице Карасунской.
Стало известно, что в результате аварии пострадали трое, среди которых водитель маршрутки, женщина в легковом автомобиле, а также 2-летний ребенок. Травмированные участники ДТП были госпитализированы.
Водитель автомобиля марки Mercedes следовал по улице Красной. Пассажирами были женщина, а также ребенок, возрастом около 2-х лет. В связи с некоторыми обстоятельствами, которые предстоит уточнить, в районе перекрестка произошло столкновение иномарки с маршрутным такси, следовавшей по улице Карасунской.
Стало известно, что в результате аварии пострадали трое, среди которых водитель маршрутки, женщина в легковом автомобиле, а также 2-летний ребенок. Травмированные участники ДТП были госпитализированы.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:38