Дана Борисова в Instagram сообщила о своем участии в телешоу "Прямой эфир"





В Stories Instagram Дана Борисова уточнила, что на шоу обсуждали «потрясающую пару» Прохора Шаляпина и Виталину Цымбалюк-Романовскую, которые, по словам ведущей, «на пару отчебучили». Знаменитость данным сообщением просто заинтриговала своих фолловеров. Отмечается, что пианистка и певец в своих микроблогах даже не обмолвились касательно съемок у Андрея Малахова.Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин называют свои отношения обычной "дружбой", однако в СМИ появилась информация об их женитьбе. Инсайдер рассказал, что пианистка после развода с Арменом Борисовичем начала чувствовать себя молодой женщиной. Она вместе с певцом ходит на концерты, выставки и вечеринки.