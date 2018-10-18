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Дана Борисова в Instagram сообщила о своем участии в телешоу "Прямой эфир"

Дана Борисова в соцсети Instagram сообщила, что стала участницей телешоу "Прямой эфир". По словам знаменитости, передача была посвящена Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской, которые что-то "отчебучили".

Дана Борисова в Instagram сообщила о своем участии в телешоу "Прямой эфир"


В Stories Instagram Дана Борисова уточнила, что на шоу обсуждали «потрясающую пару» Прохора Шаляпина и Виталину Цымбалюк-Романовскую, которые, по словам ведущей, «на пару отчебучили». Знаменитость данным сообщением просто заинтриговала своих фолловеров. Отмечается, что пианистка и певец в своих микроблогах даже не обмолвились касательно съемок у Андрея Малахова.

Дана Борисова в Instagram сообщила о своем участии в телешоу "Прямой эфир"


Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин называют свои отношения обычной "дружбой", однако в СМИ появилась информация об их женитьбе. Инсайдер рассказал, что пианистка после развода с Арменом Борисовичем начала чувствовать себя молодой женщиной. Она вместе с певцом ходит на концерты, выставки и вечеринки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:16

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