В ТОП «глобального» рейтинга AnTuTu лидирует Asus ROG Phone





В Сети опубликовали данные ТОП-10 составленного «глобального» сентябрьского рейтинга AnTuTu. В данный ТОП, в отличие от сентябрьского китайского рейтинга, смог войти только один смартфон компании Samsung. Таким образом, Samsung Galaxy Note9 разместился на седьмой позиции. В данном случае многие модели устройств базируются на чипсете SoC Snapdragon 845.Интересным является тот факт, что китайский рейтинг возглавляла версия Xiaomi Black Shark. При этом Asus ROG Phone занимает третье место. А вот в «глобальном» ТОП на первом месте оказался Asus ROG Phone. На второй позиции в данном случае оказалась версия Xiaomi Black Shark. Однако в общем тенденции остаются одинаковыми. Доминирующую позицию занимают версии на SoC Snapdragon 845. Большинство устройств представлено китайскими производителями.