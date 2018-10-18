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В ТОП «глобального» рейтинга AnTuTu лидирует Asus ROG Phone

В десятке ТОП «глобального» рейтинга AnTuTu лидирующую позицию в сентябре занял Asus ROG Phone. При этом версия Samsung Galaxy Note9 оказалась на седьмой позиции.

В ТОП «глобального» рейтинга AnTuTu лидирует Asus ROG Phone


В Сети опубликовали данные ТОП-10 составленного «глобального» сентябрьского рейтинга AnTuTu. В данный ТОП, в отличие от сентябрьского китайского рейтинга, смог войти только один смартфон компании Samsung. Таким образом, Samsung Galaxy Note9 разместился на седьмой позиции. В данном случае многие модели устройств базируются на чипсете SoC Snapdragon 845.

Интересным является тот факт, что китайский рейтинг возглавляла версия Xiaomi Black Shark. При этом Asus ROG Phone занимает третье место. А вот в «глобальном» ТОП на первом месте оказался Asus ROG Phone. На второй позиции в данном случае оказалась версия Xiaomi Black Shark. Однако в общем тенденции остаются одинаковыми. Доминирующую позицию занимают версии на SoC Snapdragon 845. Большинство устройств представлено китайскими производителями.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07

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