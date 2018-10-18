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В пустыне штата Невада американец нашел гигантскую треугольную структуру

Американец, рассматривая спутниковые фотоснимки пустыни штата Невада, обнаружил на поверхности земли огромную треугольную структуру. По словам жителя города Батл-Маунтин, длина каждой стороны этой структуры превышает 1200 метров, а найти объект можно по координатам 40°21'02.1"N 117°20'46.2"W.

В пустыне штата Невада американец нашел гигантскую треугольную структуру


Свои поиски автор находки начал вести не просто так. Он отметил, что в Неваде 14 августа 1952 года произошло крушение НЛО с 16 гуманоидами на борту. Однако эту информацию быстро замяли и она не получила должного распространения.

После обнаружения треугольного объекта пользователи Сети стали выдвигать самые разные версии происхождения артефакта. Некоторые считали, что это заброшенный военный аэродром, другие назвали этот треугольник секретной подземной базой. Однако были и те пользователи, которые решили, что гигантский треугольник возвели представители инопланетной цивилизации. Этот объект уходит глубоко в землю и отправляет информацию о планете тем, кто его построил.




 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:10

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