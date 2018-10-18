Глава Росгосцирка Дмитрий Иванов получил выговор от Владимира Мединского





Глава "Росгосцирка" Дмитрий Иванов получил дисциплинарный выговор от Владимира Мединского главы Министерства культуры. Юрий Бондаренко (представитель Владимира Мединского) рассказал, что Омский цирк начал свою работу с недоделанным ремонтом. Дымовая вытяжка, вентиляция помещений и система охлаждения была в процессе ремонта на момент сдачи объекта в эксплуатацию.В марте текущего года представители "Росгосцирка" пообещали Владимиру Мединскому, что здание будет готово к октябрю месяцу. Однако закончить ремонт к этому времени не удалось, и здание сдали в работу. Министерство культуры об этом никто не уведомил.