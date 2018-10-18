Физиогномист сказал, что из участников шоу «Замуж за Бузову» Ольге подходит только Денис Лебедев

«Ольга обладает очень приятной внешностью. Правильный овал лица, примечательный нос, выступающие скулы - эти признаки говорят о том, что стихия Металла преобладает в ней. За стихию Огня отвечает аккуратный треугольный подбородок. Людям Металла привычно реалистичное отношение к жизни. Ольга не преуменьшает свои недостатки, но и не преувеличивает достоинства. Так же Бузова обладает стремлением к достижению поставленных целей», - говорит физиогномист.





Выбор артистки пал на Дениса Лебедева и после окончания шоу пара продолжила общаться, но тут Ольгу ждало разочарование в связи с большим количеством обманов жениха.По словам Ольги, проект для неё был последним шансом встретить свою любовь.17 октября подписчики Бузовой увидели запись на странице певицы, где она сообщила, что «пыталась не обращать внимания на факты лжи, считая что это происки недоброжелателей. Однако в результате появились и прямые этому доказательства. На данный момент нас с Денисом ничего не связывает, ни в будущем, ни в настоящем!»Сам Лебедев пытался оправдаться на своей странице Instagram, объяснив каждый предъявленный ему факт, закончив словами полными надежд: «У нас впереди целая жизнь, чтобы доказывать друг другу свою преданность и любовь». Но мало кто поверил его словам.И вот, согласно правилам китайской физиогномики специалист Зоя Никитенкова проанализировала внешность участников.По словам эксперта-физиогномиста, проанализировавшей участников проекта, наилучшую совместимость показал именно Денис Лебедев, который так и не оправдал надежд.Также Никитенкова дала оценку и внешности самой Бузовой.