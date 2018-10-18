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Пользователи Facebook назвали китайскую бортпроводницу самой красивой в мире

Один из пассажиров авиакомпании AirAsia выложил в своем аккаунте фото китайской стюардессы Майбел Гуо. Пользователи Facebook отдали тысячи репостов, назвав бортпроводницу самой красивой в мире.

Пользователи Facebook назвали китайскую бортпроводницу самой красивой в мире


Фолловеры были в восторге от внешних данных 24-летней стюардессы, оставив под снимком множество восторженных комментариев в ее адрес. Некоторые подписчики заявили, что будут специально покупать билеты на самолет, в котором работает Майбел Гуо. Пользователям удалось отыскать микроблог бортпроводницы в соцсети Instagram, и в течение нескольких дней на страницу девушки подписалось свыше 50 тысяч человек. Стюардесса выразила признательность поклонникам за такое внимание.

Майбел Гуо учится в университете, а также занимается танцами. Она приняла решение подрабатывать бортпроводницей, чтобы иметь возможность путешествовать по миру.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:16

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