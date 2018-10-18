Пользователи Facebook назвали китайскую бортпроводницу самой красивой в мире

Фолловеры были в восторге от внешних данных 24-летней стюардессы, оставив под снимком множество восторженных комментариев в ее адрес. Некоторые подписчики заявили, что будут специально покупать билеты на самолет, в котором работает Майбел Гуо. Пользователям удалось отыскать микроблог бортпроводницы в соцсети Instagram, и в течение нескольких дней на страницу девушки подписалось свыше 50 тысяч человек. Стюардесса выразила признательность поклонникам за такое внимание.Майбел Гуо учится в университете, а также занимается танцами. Она приняла решение подрабатывать бортпроводницей, чтобы иметь возможность путешествовать по миру.