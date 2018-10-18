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Обновленный компактный седан Genesis G70 получил 12,3-дюймовый стереоскопический дисплей

Компания Genesis, являющаяся премиальным подразделением Hyundai, представила обновленную вариацию компактного седана Genesis G70. Рестайлинговую версию наделили новым 12,3-дюймовым стереоскопическим дисплеем.

Обновленный компактный седан Genesis G70 получил 12,3-дюймовый стереоскопический дисплей


Он может отслеживать движение глаз водителей, выводить графическую объемную информацию о работе современных систем авто. Здесь имеются режимы отображения информации: «Edge», «Space», «Modern». Пользователь имеет возможность переключения в двухмерный обычный режим. По словам представителей компании, Genesis G70 является первым авто в своем классе, которое получило подобную технологию. Транспортное средство оснастили модернизированным приводом двери багажного отсека. Genesis G70 получило систему фильтрации воздуха салона, перенастроенный электронный «ручник».

На местном рынке цена обновленной версии составляет минимум 2 156 000 рублей. В РФ дорестайлинговая версия седан с двухлитровым турбодвигателем на 197 лошадиных сил стоит от 1 990 000 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:26

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