Психологи: Этнические различия людей отражаются в восприятии боли и оргазма
Британские психологи во главе с Рейчел Джек провели эксперимент и выяснили, что восприятие боли и оргазма на лице различается в зависимости от этнической принадлежности человека. Результаты опубликованы в научных журналах.
Британскими психологами было проведено исследование, в котором приняли участие 80 человек, половина из них были мужчинами, а вторая половина женщинами. 40 человек представляли белую европеоидную расу, а остальные 40 являлись азиатами, также критерием было сексуальная активность и гетеросексуальность. Эксперты смоделировали на компьютере среднюю ментальную репрезентацию эмоционального состояния (боль и оргазм), подопытным нужно было определить, что обозначает каждое выражение лица, не зная заранее, где боль, а где оргазм.
В результате эксперимента ученые выяснили, что отражение боли на лице у представителей Востока и Азии было примерно одинаковым, а вот выражение оргазма имели явные отличия. Азиаты считают, что оргазм выражается улыбкой, а европейцы отметили, что рот должен быть открытым. Психологи сошлись во мнении, что этнические различия могут влиять на восприятие валентности (негативное или позитивное выражение лица). А это является главным социальным сигналом среди представителей человечества.
Британскими психологами было проведено исследование, в котором приняли участие 80 человек, половина из них были мужчинами, а вторая половина женщинами. 40 человек представляли белую европеоидную расу, а остальные 40 являлись азиатами, также критерием было сексуальная активность и гетеросексуальность. Эксперты смоделировали на компьютере среднюю ментальную репрезентацию эмоционального состояния (боль и оргазм), подопытным нужно было определить, что обозначает каждое выражение лица, не зная заранее, где боль, а где оргазм.
В результате эксперимента ученые выяснили, что отражение боли на лице у представителей Востока и Азии было примерно одинаковым, а вот выражение оргазма имели явные отличия. Азиаты считают, что оргазм выражается улыбкой, а европейцы отметили, что рот должен быть открытым. Психологи сошлись во мнении, что этнические различия могут влиять на восприятие валентности (негативное или позитивное выражение лица). А это является главным социальным сигналом среди представителей человечества.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:37