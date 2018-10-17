Глава Крыма из-за взрыва в колледже Керчи объявил на полуострове трехдневный траур





В сообщении значиться, что вследствие случившейся трагедии с завтрашнего дня на территории Крыма объявляется трёхдневный траур. Сергей Аксёнов выразил соболезнования всем близким, а также родным погибших вследствие произошедшего взрыва. Раньше сообщалось, что в политехническом колледже Керчи около полудня произошел взрыв.Согласно предварительной информации, погибло около 18 человек. При этом 50 человек получили травмы различной степени. Причиной трагедии является подрыв взрывного устройства, которое пока не было установлено. Следкомом было возбуждено уголовное дело согласно статье 205 УК РФ (террористический акт).