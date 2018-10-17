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Олеся Судзиловская продемонстрировала фанатам в Instagram фото с Алексеем Гуськовым

Олеся Судзиловская в своем микроблоге Instagram продемонстрировала поклонникам совместный снимок с Алексеем Гуськовым. Актриса своим постом заставила фолловеров вспомнить известную киноленту «Мусорщик», выпущенную в 2001 году.

Олеся Судзиловская продемонстрировала фанатам в Instagram фото с Алексеем Гуськовым


В подписи к публикации актриса поблагодарила своего коллегу по цеху за совместную работу, а также за отличное настроение после премьеры «доброго, веселого, красивого, музыкального кинофильма». Стоит отметить, что накануне в прокат вышла комедия «Вечная жизнь Александра Христофорова» с участием Алексея Гуськова.

Пост знаменитости в течение пятнадцати часов собрал более 15 тысяч одобрительных лайков и более 260 комментариев. Фолловеры отметили, что им очень нравится «Мусорщик». Поклонники попросили актеров и дальше радовать их своим талантом и красотой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:08

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