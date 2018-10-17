Олеся Судзиловская продемонстрировала фанатам в Instagram фото с Алексеем Гуськовым

В подписи к публикации актриса поблагодарила своего коллегу по цеху за совместную работу, а также за отличное настроение после премьеры «доброго, веселого, красивого, музыкального кинофильма». Стоит отметить, что накануне в прокат вышла комедия «Вечная жизнь Александра Христофорова» с участием Алексея Гуськова.Пост знаменитости в течение пятнадцати часов собрал более 15 тысяч одобрительных лайков и более 260 комментариев. Фолловеры отметили, что им очень нравится «Мусорщик». Поклонники попросили актеров и дальше радовать их своим талантом и красотой.