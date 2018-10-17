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Александр Буйнов: «Матери казалось, что я кричу на сцене»

Известный российский певец Александр Буйнов в одном из своих интервью признался, что мать считает его пение «криком». Сам же артист утверждает, что не претендовал на звание настоящего исполнителя.
Александр Буйнов: «Матери казалось, что я кричу на сцене»

Не так давно певец и Народный артист РФ Александр Буйнов в одном из своих интервью признался журналистам, что мать считает его пение «криком». Она дала ему и его двум братьям музыкальное образование по классу фортепиано, думая, что оно пригодится ее детям. Из троих братьев на эстраду пришел только Буйнов, что вызвало недовольство его родительницы. Артист признался, что она всегда твердила, что он не обладает таким сильным голосом, как Николай Басков или Александр Малинин. Она советовала ему быть командиром, как его отец-майор.

Сам артист отметил, что никогда не гнался за званием настоящего исполнителя, и считает себя просто музыкантом со своими песнями.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:30

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