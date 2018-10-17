Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев намерен отстаивать свою честь в суде

«Я хочу, чтобы вы поняли, что моя логика чиста и понятна любому. В ней нет корысти и злого умысла. Я испытываю очень сильные чувства к Оле. Надеюсь, что в скором времени, когда весь эмоциональный фон спадет, она услышит меня и поймет», - написал Лебедев.





После обнародования данной информации ведущая телепроекта «Дом-2» пропала из социальных сетей и несколько дней не выходила на связь, лишь поблагодарив канал ТНТ за организацию такого шоу для нее.Денис также не стал молчать и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram длинный пост, в котором попытался оправдаться в глазах у подписчиков. Он заявил, что действительно брал взаймы, а также тесно общается с девушкой по имени Вита, так как они являются совладельцами сырного бизнеса.Также он отметил, что будет решать в соответствии с законодательством РФ все вопросы неправомерных, по отношению к нему, обвинений, преступных действий, оскорбления его чести и достоинства, прикрепив фотографию написанного заявления на издание «СтарХит».