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Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев намерен отстаивать свою честь в суде

Несколько дней назад популярное интернет издание StarHit опубликовало несколько переписок победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева с его друзьями, исходя из которых выяснилось, что мужчина увяз в долгах, планировал нажиться на имени главной героини, изменял ей во время съемок, а также избивал свою любовницу и принимал запрещенные вещества.

После обнародования данной информации ведущая телепроекта «Дом-2» пропала из социальных сетей и несколько дней не выходила на связь, лишь поблагодарив канал ТНТ за организацию такого шоу для нее.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев намерен отстаивать свою честь в суде

Денис также не стал молчать и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram длинный пост, в котором попытался оправдаться в глазах у подписчиков. Он заявил, что действительно брал взаймы, а также тесно общается с девушкой по имени Вита, так как они являются совладельцами сырного бизнеса.

«Я хочу, чтобы вы поняли, что моя логика чиста и понятна любому. В ней нет корысти и злого умысла. Я испытываю очень сильные чувства к Оле. Надеюсь, что в скором времени, когда весь эмоциональный фон спадет, она услышит меня и поймет», - написал Лебедев.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев намерен отстаивать свою честь в суде

Также он отметил, что будет решать в соответствии с законодательством РФ все вопросы неправомерных, по отношению к нему, обвинений, преступных действий, оскорбления его чести и достоинства, прикрепив фотографию написанного заявления на издание «СтарХит».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:05

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