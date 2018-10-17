Google с 29 октября начнет брать плату за предустановку приложений на устройства
С 29 октября Google начнет с производителей смартфонов брать плату за предустановку приложений на устройства, которые предназначены для продажи в европейских государствах.
Производителей смартфонов для применения продуктов Google заставят приобретать лицензии. На смартфон без разрешения не получится установить приложения Google Maps, YouTube, Play Store, Gmail. Браузер Chrome, а также поисковик Google не входят в этот пакет. Производители устройств лицензию на них смогут приобретать отдельно. Корпорация пока не уточняет, во сколько обойдётся разрешение на предустановку желаемых приложений. Google решила ввести лицензии и плату за них, для соответствия европейским требованиям в сфере антимонопольного законодательства. Компания раньше заставляла предустанавливать приложения в обмен на установку бесплатной ОС Android.
Данные действия Еврокомиссия сочла как нарушение законов. Она обязала этим летом заплатить штраф на сумму в 4,34 млрд евро. Тогда в корпорации пообещали обжаловать принятое решение по штрафу.
Производителей смартфонов для применения продуктов Google заставят приобретать лицензии. На смартфон без разрешения не получится установить приложения Google Maps, YouTube, Play Store, Gmail. Браузер Chrome, а также поисковик Google не входят в этот пакет. Производители устройств лицензию на них смогут приобретать отдельно. Корпорация пока не уточняет, во сколько обойдётся разрешение на предустановку желаемых приложений. Google решила ввести лицензии и плату за них, для соответствия европейским требованиям в сфере антимонопольного законодательства. Компания раньше заставляла предустанавливать приложения в обмен на установку бесплатной ОС Android.
Данные действия Еврокомиссия сочла как нарушение законов. Она обязала этим летом заплатить штраф на сумму в 4,34 млрд евро. Тогда в корпорации пообещали обжаловать принятое решение по штрафу.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:23