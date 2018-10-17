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В Британии большинство домашних тестов на ВИЧ показывают ложные результаты

В Британии огромная часть домашних тестовых наборов на ВИЧ и другие ИППП показывают ложные результаты, заставляя человека думать, что он здоров. Об этом рассказали члены агентства по регулированию лекарственных средств и медикаментов (MHRA), отметив важность борьбы с подделками на медицинском рынке.

В Британии большинство домашних тестов на ВИЧ показывают ложные результаты


Согласно данным британского агентства MHRA, начиная с 2015 года и по настоящий день экспертами в рамках кампании #FakeMeds было изъято уже порядка 10 тысяч потенциально опасных наборов для домашнего тестирования на ВИЧ и другие ИППП. Это тесты, продающиеся в основном на сомнительных сайтах в интернете, а также в других магазинах, не имеющих отношения к медицинской сфере. Нередко, по словам экспертов, ложный результат, полученный дома, заставляет по-настоящему больного человека думать, что он совершенно здоров, а это ведёт к ещё большему распространению инфекции среди населения. Также свою обеспокоенность сложившейся ситуацией выразил и доктор Оскар Дюк, который во время выступления на съёмках в 24 Hours In A&E предупредил, что подделки грозят людям целой волной ИППП.

Продолжая борьбу с незаконным распространением поддельных домашних тестов на ВИЧ, специалисты из агентства MHRA отмечают, что покупать подобные наборы следует исключительно в специализированных аптеках, которые гарантируют подлинность товара, а также его качество.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:40

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