Сергей Светлаков с женой целый год скрывали рождение третьего ребенка
Супруга Сергея Светлакова родила ребенка еще в июле прошедшего года. Однако артисту удалось скрыть данный факт от прессы.
Сергей Светлаков признался, что еще год назад его супруга Антонина Чеботарева подарила ему сына по имени Максим. Актер рассказал, что они с семьей несколько месяцев жил в Таиланде, после они ездили отдыхать в Испанию и в Юрмалу. Супруги не прикладывали никаких усилий, чтобы скрыть рождение 3-го сына.
Он просто решил не афишировать информацию о беременности супруги, поэтому, как только ее интересное положение стало заметно, будущая мамочка перестала посещать мероприятия и появляться на публике. Стоит напомнить, что у супругов есть 5-летний сын и 9-летняя дочь.
Сергей Светлаков признался, что еще год назад его супруга Антонина Чеботарева подарила ему сына по имени Максим. Актер рассказал, что они с семьей несколько месяцев жил в Таиланде, после они ездили отдыхать в Испанию и в Юрмалу. Супруги не прикладывали никаких усилий, чтобы скрыть рождение 3-го сына.
Он просто решил не афишировать информацию о беременности супруги, поэтому, как только ее интересное положение стало заметно, будущая мамочка перестала посещать мероприятия и появляться на публике. Стоит напомнить, что у супругов есть 5-летний сын и 9-летняя дочь.