Сергей Светлаков с женой целый год скрывали рождение третьего ребенка

Сергей Светлаков признался, что еще год назад его супруга Антонина Чеботарева подарила ему сына по имени Максим. Актер рассказал, что они с семьей несколько месяцев жил в Таиланде, после они ездили отдыхать в Испанию и в Юрмалу. Супруги не прикладывали никаких усилий, чтобы скрыть рождение 3-го сына.Он просто решил не афишировать информацию о беременности супруги, поэтому, как только ее интересное положение стало заметно, будущая мамочка перестала посещать мероприятия и появляться на публике. Стоит напомнить, что у супругов есть 5-летний сын и 9-летняя дочь.