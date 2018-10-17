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Сергей Светлаков с женой целый год скрывали рождение третьего ребенка

Супруга Сергея Светлакова родила ребенка еще в июле прошедшего года. Однако артисту удалось скрыть данный факт от прессы.

Сергей Светлаков с женой целый год скрывали рождение третьего ребенка


Сергей Светлаков признался, что еще год назад его супруга Антонина Чеботарева подарила ему сына по имени Максим. Актер рассказал, что они с семьей несколько месяцев жил в Таиланде, после они ездили отдыхать в Испанию и в Юрмалу. Супруги не прикладывали никаких усилий, чтобы скрыть рождение 3-го сына.

Он просто решил не афишировать информацию о беременности супруги, поэтому, как только ее интересное положение стало заметно, будущая мамочка перестала посещать мероприятия и появляться на публике. Стоит напомнить, что у супругов есть 5-летний сын и 9-летняя дочь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:37

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