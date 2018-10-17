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«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто»: Ольга подвела итог своего шоу «Замуж за Бузову»

До сих пор поклонники так не могли добиться от Ольги Бузовой какого-то внятного комментарии по поводу завершившегося шоу «Замуж за Бузову».

По всей вероятности, звезда собиралась с мыслями и чувствами. И вот наконец-то Оля выложила у себя в Instagram публикацию, в которой дает оценку всему происходящему на проекте.

«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто»: Ольга подвела итог своего шоу «Замуж за Бузову»

Она пишет, что ей нужно было всё проанализировать и сделать правильное решение.

«Просто весь ужас происходящего до сих пор не укладывается у меня в голове. Мне нужно было всё проанализировать, подтвердить информацию и принять правильное решение в отношениях с Денисом», - начинает свой пост звезда.

Звезда заявляет, что всё произошедшее было для неё отнюдь не шоу. Может поэтому она и попала под влияние человека, а он оказался не таким, каким сквозь призму влюблённости видела девушка.

«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто»: Ольга подвела итог своего шоу «Замуж за Бузову»

Она отмечает, что сегодня с Денисом не вместе, да и вообще их союз невозможен. Ольга подчеркивает, что никогда не сможет быть с человеком, который ей изменяет, обманывает, продаёт и предает.

«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто»: Ольга подвела итог своего шоу «Замуж за Бузову»

«К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! У нас состоялся очень сложный разговор. Все факты этих ужасающих переписок Денис мне подтвердил лично! Прикрываясь словами о безграничной любви, космической связи между нами....и своей лживой «открытостью миру», - расставляет точки над и Ольга.

Она сетует на то, что Денис очень долго ее вводил в заблуждение. Бузова ему никогда не простит его разгульный образ жизни, не оправдает измену и избиение женщины, а также в шоке от его увлечения запрещенными препаратами.

«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто»: Ольга подвела итог своего шоу «Замуж за Бузову»

Заканчивает пост Ольга словами, что она продолжает жить и двигается дальше. Также девушка предостерегает своих поклонников от таких ошибок и желает всем счастья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:23

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