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Дмитрий Дюжев в связи со скандалом вокруг Кокорина и Мамаева напомнил о деле Эдуарда Стрельцова

Дмитрий Дюжев напомнил о деле Эдуарда Стрельцова в связи с разгоревшимся скандалом вокруг Мамаева и Кокорина. Актер считает, что государство в обоих случаях желает получить максимум одобрения от общества.

Дмитрий Дюжев в связи со скандалом вокруг Кокорина и Мамаева напомнил о деле Эдуарда Стрельцова


Дмитрий Дюжев в Instagram высказался по поводу скандала вокруг футболистов Павла Мамаева, а также Александра Кокорина, которые оказались участниками двух драк на территории Москвы, где пострадало несколько человек. Актёр напомнил о печальной истории 1958 года. Тогда советского футболиста Эдуарда Стрельцова судили по обвинению в сексуальных домогательствах. В свою очередь игрок московского «Торпедо», а также сборной СССР, разозлил Никиту Хрущева. Он решил строго наказать футболиста. Страна в итоге лишилась спортсмена на 5 лет.

По словам Дмитрия Дюжева, суровый приговор Стрельцову во многом был продиктован политической конъюнктурой. Актёр считает, что в ситуации с футболистами «Краснодара» и «Зенита», страна будто демонстрирует, что даже известнейший спортсмен может в итоге сесть в тюрьму. По его мнению, власть в данном случае хочет от общества получить максимальное одобрение.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:55

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