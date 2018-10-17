Дмитрий Дюжев в связи со скандалом вокруг Кокорина и Мамаева напомнил о деле Эдуарда Стрельцова





Дмитрий Дюжев в Instagram высказался по поводу скандала вокруг футболистов Павла Мамаева, а также Александра Кокорина, которые оказались участниками двух драк на территории Москвы, где пострадало несколько человек. Актёр напомнил о печальной истории 1958 года. Тогда советского футболиста Эдуарда Стрельцова судили по обвинению в сексуальных домогательствах. В свою очередь игрок московского «Торпедо», а также сборной СССР, разозлил Никиту Хрущева. Он решил строго наказать футболиста. Страна в итоге лишилась спортсмена на 5 лет.По словам Дмитрия Дюжева, суровый приговор Стрельцову во многом был продиктован политической конъюнктурой. Актёр считает, что в ситуации с футболистами «Краснодара» и «Зенита», страна будто демонстрирует, что даже известнейший спортсмен может в итоге сесть в тюрьму. По его мнению, власть в данном случае хочет от общества получить максимальное одобрение.