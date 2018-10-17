В Twitter сообщили об устранении проблемы с кодовыми уведомлениями пользователям





Вчера, 16 октября, многочисленным пользователи социальной сети Twitter стали массово получать на свои смартфоны довольно странные кодовые уведомления от администрации сайта. Текст сообщения выглядел как хаотичный набор символов и цифр, что натолкнуло фолловеров на мысль о возможных проделках мошенников. В этот же день генеральный директор Twitter Джек Дорси заверил пользователей в отсутствии какой-либо угрозы их аккаунтам, отметив, что специалисты уже изучают сложившуюся ситуацию. Немногим позже руководство сообщило о полном устранении проблемы с кодовыми уведомлениями.Джек Дорси объяснил в своём Twitter, что обычно смартфоны принимают подобные push-сообщения без уведомления об этом владельца, но из-за программного сбоя каждое из них почему-то начало всплывать на экране телефона. Стоит отметить, что хоть проблема уже устранена, команда Twitter всё ещё не установила причину масштабных неполадок с сервером.