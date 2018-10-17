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Ученые рассказали о влиянии кесарева сечения на мозг ребенка

Американские ученые из университета Джорджии обнаружили некоторые опасные последствия кесарева сечения, которые могут сказаться на здоровье ребенка. В особенности, негативное влияние данного хирургического вмешательства в процессе родов, сказывается на мозге.

Ученые рассказали о влиянии кесарева сечения на мозг ребенка


Сразу после рождения малыша происходит естественный процесс смерти нейронов, а также усиленная активация гипоталамуса. Именно так организм ребенка учится бороться с инфекциями вокруг, формируя первые цепи нервных клеток. При хирургическом вмешательстве данный процесс протекает иначе. Нейроны в некоторых отделах мозга гибнут еще в течение трех дней.

Дополнительным побочным эффектом кесарева сечения являются сбои в работе иммунитета. Как сообщается, после данной операции он в течение достаточно длительного периода времени не может прийти в нормальное состояние.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:08

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