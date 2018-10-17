Ученые рассказали о влиянии кесарева сечения на мозг ребенка





Сразу после рождения малыша происходит естественный процесс смерти нейронов, а также усиленная активация гипоталамуса. Именно так организм ребенка учится бороться с инфекциями вокруг, формируя первые цепи нервных клеток. При хирургическом вмешательстве данный процесс протекает иначе. Нейроны в некоторых отделах мозга гибнут еще в течение трех дней.Дополнительным побочным эффектом кесарева сечения являются сбои в работе иммунитета. Как сообщается, после данной операции он в течение достаточно длительного периода времени не может прийти в нормальное состояние.