Ученые рассказали о влиянии кесарева сечения на мозг ребенка
Американские ученые из университета Джорджии обнаружили некоторые опасные последствия кесарева сечения, которые могут сказаться на здоровье ребенка. В особенности, негативное влияние данного хирургического вмешательства в процессе родов, сказывается на мозге.
Сразу после рождения малыша происходит естественный процесс смерти нейронов, а также усиленная активация гипоталамуса. Именно так организм ребенка учится бороться с инфекциями вокруг, формируя первые цепи нервных клеток. При хирургическом вмешательстве данный процесс протекает иначе. Нейроны в некоторых отделах мозга гибнут еще в течение трех дней.
Дополнительным побочным эффектом кесарева сечения являются сбои в работе иммунитета. Как сообщается, после данной операции он в течение достаточно длительного периода времени не может прийти в нормальное состояние.
Сразу после рождения малыша происходит естественный процесс смерти нейронов, а также усиленная активация гипоталамуса. Именно так организм ребенка учится бороться с инфекциями вокруг, формируя первые цепи нервных клеток. При хирургическом вмешательстве данный процесс протекает иначе. Нейроны в некоторых отделах мозга гибнут еще в течение трех дней.
Дополнительным побочным эффектом кесарева сечения являются сбои в работе иммунитета. Как сообщается, после данной операции он в течение достаточно длительного периода времени не может прийти в нормальное состояние.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:08