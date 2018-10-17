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Стефания Маликова возмущена бездумными комментариями спамеров

Подписчики наследницы музыканта оценили ее новое фото, обратив внимание на гневный пост. Стефания Маликова возмущена бездумными комментариями спамеров, попросив людей на английском языке уважать ее территорию.
Стефания Маликова возмущена бездумными комментариями спамеров

Молодая особа отметила, что не любит читать сообщения, где описаны разные способы похудения или лечения бабочек. Также это относится к возврату мужей, вербовке тещи и прочей ерунде. Стефания Маликова в конце сообщения уже не смогла удерживать эмоции, завершив его соответствующими выражениями на русском языке.

Подписчики посоветовали дочери звезды проще смотреть на такие записи, потому что они всегда будут присутствовать на странице. Сейчас фанатам понравился внешний вид хозяйки страницы, чего нельзя было сказать о предыдущем сюжете, вызвавшем негодование у многих пользователей сетей из-за чрезмерно короткого наряда красавицы на светской вечеринке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:16

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