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Анастасия Костенко о скандале с алиментами: «Мы не должны из-за этого страдать»

Футболист Дмитрий Тарасов не хочет общаться на тему по неуплате алиментов.

Однако его нынешняя жена Анастасия Костенко охотнее общается с подписчиками на любые темы.

Анастасия Костенко о скандале с алиментами: «Мы не должны из-за этого страдать»

Напомним, в 31 год Тарасов женат уже третий раз. С первой женой Оксаной у них родилась дочка, на содержание которой спортсмен задолжал 15 млн руб. Сам спортсмен признал свою вину, но подал иск об уменьшении размера выплат, который так и не приняли.

И вот пока Дима молчит, Настя общается с фолловерами.

«Весь Инстаграм любит считать чужие деньги и не любит правду. Но мы же не должны от этого страдать», — говорит Костенко в микроблоге.

Похоже, Костенко поддерживает поведение мужа и считает, что он прав. Девушка призывает не развивать скандал.

Анастасия Костенко о скандале с алиментами: «Мы не должны из-за этого страдать»

«Думаю, что все плохо может быть лишь у тех людей, которые продолжают перетирать эту тему», — подчеркивает Настя.

3 месяца назад она родила игроку «Локомотива» дочку Милану. Теперь все посты Дмитрия посвящены нынешней семье. Сам мужчина не устает рассказывать, как ему с супругой повезло.

А вот с первым ребёнком Дмитрием фотографии не выкладывает и не афиширует отношения с той семьёй. Но многие полагают, что спортсмен обязан выплатить долги и возобновить общение с ребёнком.

Если учесть, что зарплата Дмитрия Тарасова довольно неплохая, то оставшийся долг не будет таким уж существенным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:48

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