Анастасия Костенко о скандале с алиментами: «Мы не должны из-за этого страдать»
Футболист Дмитрий Тарасов не хочет общаться на тему по неуплате алиментов.
Однако его нынешняя жена Анастасия Костенко охотнее общается с подписчиками на любые темы.
Напомним, в 31 год Тарасов женат уже третий раз. С первой женой Оксаной у них родилась дочка, на содержание которой спортсмен задолжал 15 млн руб. Сам спортсмен признал свою вину, но подал иск об уменьшении размера выплат, который так и не приняли.
И вот пока Дима молчит, Настя общается с фолловерами.
Похоже, Костенко поддерживает поведение мужа и считает, что он прав. Девушка призывает не развивать скандал.
3 месяца назад она родила игроку «Локомотива» дочку Милану. Теперь все посты Дмитрия посвящены нынешней семье. Сам мужчина не устает рассказывать, как ему с супругой повезло.
А вот с первым ребёнком Дмитрием фотографии не выкладывает и не афиширует отношения с той семьёй. Но многие полагают, что спортсмен обязан выплатить долги и возобновить общение с ребёнком.
Если учесть, что зарплата Дмитрия Тарасова довольно неплохая, то оставшийся долг не будет таким уж существенным.
Однако его нынешняя жена Анастасия Костенко охотнее общается с подписчиками на любые темы.
Напомним, в 31 год Тарасов женат уже третий раз. С первой женой Оксаной у них родилась дочка, на содержание которой спортсмен задолжал 15 млн руб. Сам спортсмен признал свою вину, но подал иск об уменьшении размера выплат, который так и не приняли.
И вот пока Дима молчит, Настя общается с фолловерами.
«Весь Инстаграм любит считать чужие деньги и не любит правду. Но мы же не должны от этого страдать», — говорит Костенко в микроблоге.
Похоже, Костенко поддерживает поведение мужа и считает, что он прав. Девушка призывает не развивать скандал.
«Думаю, что все плохо может быть лишь у тех людей, которые продолжают перетирать эту тему», — подчеркивает Настя.
3 месяца назад она родила игроку «Локомотива» дочку Милану. Теперь все посты Дмитрия посвящены нынешней семье. Сам мужчина не устает рассказывать, как ему с супругой повезло.
А вот с первым ребёнком Дмитрием фотографии не выкладывает и не афиширует отношения с той семьёй. Но многие полагают, что спортсмен обязан выплатить долги и возобновить общение с ребёнком.
Если учесть, что зарплата Дмитрия Тарасова довольно неплохая, то оставшийся долг не будет таким уж существенным.