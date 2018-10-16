Актриса Евгения Малахова гордится своими губами и грудью





Евгения Малахова рассказала, что в одном из эпизодов фильма ей пришлось сниматься в бане, где она со своими коллегами расхаживала голышом. Знаменитость сообщила, что эта сцена далась ей легко, поскольку она находится в хорошей физической форме. Также Евгения Малахова считает, что актрисе нельзя менять грудь и губы, ведь это ее главные рабочие инструменты. Актриса не собирается осуждать девушек, которые обращаются к пластическому хирургу. Но сама Евгения Малахова никогда не обратится к этому специалисту.Напомним, актриса состоит в браке с Ренатом Давлетьяровым. Разница в возрасте у них составляет 27 лет, но Евгению Малахову это нисколько не смущает, как и то, что у них разные религии.