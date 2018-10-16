Леонид Агутин рассказал, что Анжелика Варум удачливая рыбачка

Леонид Агутин не часто делает публикации в социальных сетях. Но накануне исполнитель обнародовал ролик, который посвятил своей супруге Анжелике Варум. В кадре видно, как певица ловит на удочку рыбу находясь в этот момент на катере. В комментарии к видео знаменитость написал: "Фильм «Гуманный рыболов». Премьера! В главной роли Анжелика Варум. Ни одной рыбы почти не пострадало".Подписчикам Леонида Агутина очень понравился ролик и его сюжет. Они написали большое количество комплиментов Анжелике Варум и восхитились ее умением ловить рыбу и обсудили, кого именно она поймала. Всего за сутки публикацию исполнителя успели просмотреть более 327 тысяч пользователей Сети.