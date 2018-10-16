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Леонид Агутин рассказал, что Анжелика Варум удачливая рыбачка

Леонид Агутин рассказал своим поклонникам, что его супруга Анжелика Варум является удачливой рыбачкой. Он даже посвятил этому занятию исполнительницы фильм, который опубликовал в своем Instagram.

Леонид Агутин рассказал, что Анжелика Варум удачливая рыбачка

Леонид Агутин не часто делает публикации в социальных сетях. Но накануне исполнитель обнародовал ролик, который посвятил своей супруге Анжелике Варум. В кадре видно, как певица ловит на удочку рыбу находясь в этот момент на катере. В комментарии к видео знаменитость написал: "Фильм «Гуманный рыболов». Премьера! В главной роли Анжелика Варум. Ни одной рыбы почти не пострадало".

Леонид Агутин рассказал, что Анжелика Варум удачливая рыбачка

Подписчикам Леонида Агутина очень понравился ролик и его сюжет. Они написали большое количество комплиментов Анжелике Варум и восхитились ее умением ловить рыбу и обсудили, кого именно она поймала. Всего за сутки публикацию исполнителя успели просмотреть более 327 тысяч пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:55

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