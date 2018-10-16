Компания S8 Capital стала диверсифицированным холдингом





По словам собеседника издания, компания решилась на диверсификацию бизнеса, исходя из определенных обстоятельств. В отличие от Запада она стала использовать для связи с терминалами «Столото» мобильные сети. При этом пришлось решать проблему со связью, ведь она в РФ не везде устойчива. Было разработано инновационное ИТ решение, позволившее системе передавать данные бесперебойно даже при слабом сигнале. К тому же, появилась идея продавать лотерейные билеты в торговых сетях, используя кассовые аппараты. Речь идет не только о продаже лотерей, но и массе других продуктов и услуг.Таким образом, в «Столото» было наработано достаточное количество компетенций, которые являются уникальными для российского IT-рынка. В компании поняли, что это преимущество можно использовать в других сферах. Создание технологической платформы для развития разных бизнесов позволило выйти за пределы нишевого бизнеса.В настоящее время холдинг S8 Capital развивает целый ряд направлений с помощью своих технологических решений: это онлайн-сервис аренды и лизинга автомобилей для физлиц next.car, разработка агрегатора страховых услуг под брендом «Страховка.Ру», а также ряд других маркет-плейсов.