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Компания S8 Capital стала диверсифицированным холдингом

С июля этого года в России вступили в силу поправки, которые обязывают передавать в режиме реального времени информацию о продажах лотерейных билетов и выплатах выигрышей налоговикам. Бренд «Столото», входящий в состав многопрофильного холдинга S8 Capital (владелец — Армен Меружанович Саркисян) стал первым отечественным брендом, успешно реализовавшим полный фискальный контроль. Такой информацией с «Известиями» поделился генеральный директор АО «Технологическая компания «Центр» (входит в S8 Capital) Антон Шапиро.

По словам собеседника издания, компания решилась на диверсификацию бизнеса, исходя из определенных обстоятельств. В отличие от Запада она стала использовать для связи с терминалами «Столото» мобильные сети. При этом пришлось решать проблему со связью, ведь она в РФ не везде устойчива. Было разработано инновационное ИТ решение, позволившее системе передавать данные бесперебойно даже при слабом сигнале. К тому же, появилась идея продавать лотерейные билеты в торговых сетях, используя кассовые аппараты. Речь идет не только о продаже лотерей, но и массе других продуктов и услуг.
Компания S8 Capital стала диверсифицированным холдингом

Таким образом, в «Столото» было наработано достаточное количество компетенций, которые являются уникальными для российского IT-рынка. В компании поняли, что это преимущество можно использовать в других сферах. Создание технологической платформы для развития разных бизнесов позволило выйти за пределы нишевого бизнеса.

В настоящее время холдинг S8 Capital развивает целый ряд направлений с помощью своих технологических решений: это онлайн-сервис аренды и лизинга автомобилей для физлиц next.car, разработка агрегатора страховых услуг под брендом «Страховка.Ру», а также ряд других маркет-плейсов.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 13:29

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