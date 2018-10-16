Эксперты объяснили, почему фрукты важнее сока для диабетиков





По словам медиков, люди, страдающие диабетом, ограничивают себя во фруктах, поскольку они опасаются, что уровень сахара в крови повысится. Однако, кроме фруктозы, в них присутствуют витамины, клетчатка и минералы, жизненно необходимые любому человеку. Убирая фрукты из повседневного рациона, могут возникнуть иные осложнения со здоровьем.«Употребление овощей и фруктов существенно уменьшает риск развития множества патологий, в том числе, сердечных заболеваний, гипертонии, инсульта, ожирения, некоторых видов онкологии. Пациенты ошибаются, если думают, что фрукты не нужно есть из-за среднего или высокого гликемического индекса, ведь они не приводят к резкому повышению глюкозы в крови, чего не скажешь о других углеводах, например, хлебе», - считают эксперты.Однако стоит отдельно сказать о фруктовом соке, поскольку при его производстве теряются определенные волокна. Употребляя напиток, необходимо четко соблюдать дозировку, чтобы не столкнуться с опасными последствиями.