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Эксперты объяснили, почему фрукты важнее сока для диабетиков

Эксперты объяснили, почему диабетикам так важно употреблять фрукты, но при этом стоит в ограниченном количество пить соки. Материалы исследования обнародованы в одном из научных изданий.
Эксперты объяснили, почему фрукты важнее сока для диабетиков

По словам медиков, люди, страдающие диабетом, ограничивают себя во фруктах, поскольку они опасаются, что уровень сахара в крови повысится. Однако, кроме фруктозы, в них присутствуют витамины, клетчатка и минералы, жизненно необходимые любому человеку. Убирая фрукты из повседневного рациона, могут возникнуть иные осложнения со здоровьем.

«Употребление овощей и фруктов существенно уменьшает риск развития множества патологий, в том числе, сердечных заболеваний, гипертонии, инсульта, ожирения, некоторых видов онкологии. Пациенты ошибаются, если думают, что фрукты не нужно есть из-за среднего или высокого гликемического индекса, ведь они не приводят к резкому повышению глюкозы в крови, чего не скажешь о других углеводах, например, хлебе», - считают эксперты.

Однако стоит отдельно сказать о фруктовом соке, поскольку при его производстве теряются определенные волокна. Употребляя напиток, необходимо четко соблюдать дозировку, чтобы не столкнуться с опасными последствиями.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:26

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