Компания Palm выпускает самый маленький смартфон
Компания Palm выпускает один из самых маленьких смартфонов. Сообщается, что новинка будет работать на ОС Android и иметь диагональ почти как у первейшей модели iPhone, а также мощную защиту от воды.
Внешне устройство напоминает своеобразное смешение часов и смартфона, кроме того, интерфейс напоминает Apple Watch. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1, а полная диагональ монитора составляет 3,3 дюйма, меньше чем у первого iPhone, с его 3,5 дюймами. Корпус имеет надежную защиту от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68. Смартфон обладает достаточно мощным, с учетом своих габаритов, процессором Snapdragon435, памятью на 3+32 ГБ, а также емкостью аккумулятора в 800 мАч.
По словам производителей, смартфон весьма эргономичен, что делает его удобным для использования во время тренировок. Одним из способов крепления является специальная наручная повязка.
Внешне устройство напоминает своеобразное смешение часов и смартфона, кроме того, интерфейс напоминает Apple Watch. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1, а полная диагональ монитора составляет 3,3 дюйма, меньше чем у первого iPhone, с его 3,5 дюймами. Корпус имеет надежную защиту от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68. Смартфон обладает достаточно мощным, с учетом своих габаритов, процессором Snapdragon435, памятью на 3+32 ГБ, а также емкостью аккумулятора в 800 мАч.
По словам производителей, смартфон весьма эргономичен, что делает его удобным для использования во время тренировок. Одним из способов крепления является специальная наручная повязка.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:08