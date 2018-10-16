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Компания Palm выпускает самый маленький смартфон

Компания Palm выпускает один из самых маленьких смартфонов. Сообщается, что новинка будет работать на ОС Android и иметь диагональ почти как у первейшей модели iPhone, а также мощную защиту от воды.

Компания Palm выпускает самый маленький смартфон


Внешне устройство напоминает своеобразное смешение часов и смартфона, кроме того, интерфейс напоминает Apple Watch. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1, а полная диагональ монитора составляет 3,3 дюйма, меньше чем у первого iPhone, с его 3,5 дюймами. Корпус имеет надежную защиту от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68. Смартфон обладает достаточно мощным, с учетом своих габаритов, процессором Snapdragon435, памятью на 3+32 ГБ, а также емкостью аккумулятора в 800 мАч.

По словам производителей, смартфон весьма эргономичен, что делает его удобным для использования во время тренировок. Одним из способов крепления является специальная наручная повязка.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:08

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