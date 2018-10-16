Сергей Мазаев и Дмитрий Губерниев исполнили песню «Под крылом самолета…»

Несколько часов назад на своей страннице в Instagram Дмитрий Губерниев опубликовал видеоролик, на котором запечатлён он и Сергей Мазаев. В подписи к своему посту телеведущий написал: "Друзья, скоро юбилей у поэта Николая Добронравова !!!!! Николай Николаевич - невероятный человек !!! Мы его безгранично любим !!!!". В конце своего поста Дмитрий Губерниев призвал всех подписчиков записывать видео-селфи, на которые они исполнят песню «Под крылом самолета…». Лучшие видеоработы войдут в официальный ролик-поздравление от Русского географического общества.Подписчики телеведущего восхитились его вокальными данными и пообещали сделать видеозапись. Всего за несколько часов пост знаменитости собрал более 38 тысяч лаков.