Божена Рынска назвала имя нового избранника Матильды Шнуровой





Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором была запечатлена Матильда Шнурова с неизвестным мужчиной. В кадре было видно, как бывшую супругу лидера группы "Ленинград" обнимает ее спутник. Пользователи Сети пытались выяснить, кто же находился рядом с Матильдой Шнуровой, но из-за плохого качества видео это стало невозможно. А вот блогер Божена Рынска смогла рассмотреть в неизвестном мужчине ресторатора из Санкт-Петербурга Сергея Шпонько.Об этом мужчине практически нет информации. Известно, что предприниматель был женат на светской львице Александре Погорецкой. Также Сергей Шпонько известен своими многочисленными романами с самыми красивыми девушками Санкт-Петербурга. Но сама Матильда Шнурова предпочитает никак не комментировать свои новые отношения.