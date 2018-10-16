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Божена Рынска назвала имя нового избранника Матильды Шнуровой

Блогер Божена Рынска выдала имя нового возлюбленного Матильды Шнуровой. Светская львица уверяет, что бывшая супругу Сергея Шнурова встречается с петербургским ресторатором Сергеем Шпонько.

Божена Рынска назвала имя нового избранника Матильды Шнуровой

Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором была запечатлена Матильда Шнурова с неизвестным мужчиной. В кадре было видно, как бывшую супругу лидера группы "Ленинград" обнимает ее спутник. Пользователи Сети пытались выяснить, кто же находился рядом с Матильдой Шнуровой, но из-за плохого качества видео это стало невозможно. А вот блогер Божена Рынска смогла рассмотреть в неизвестном мужчине ресторатора из Санкт-Петербурга Сергея Шпонько.

Божена Рынска назвала имя нового избранника Матильды Шнуровой

Об этом мужчине практически нет информации. Известно, что предприниматель был женат на светской львице Александре Погорецкой. Также Сергей Шпонько известен своими многочисленными романами с самыми красивыми девушками Санкт-Петербурга. Но сама Матильда Шнурова предпочитает никак не комментировать свои новые отношения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:43

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