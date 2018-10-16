В Сибае был обстрелян автобус с хоккеистами из Магнитогорска
Автобус с хоккеистами из Магнитогорска обстрелян в Сибае 14 октября в 23:00. Данный инцидент произошел после того, как потерпевшая команда победила местную со счетом 9:1.
Как сообщают источники, выявить виновника на месте происшествия не удалось по некоторым причинам. Тем не менее, судя по всему, по автобусу магнитогорской команды “Стальные топоры”, был осуществлен один выстрел в стекло. Источники утверждают, что никто не пострадал, однако ущерб нанесен на достаточно большую сумму, 59 тысяч рублей.
Эксперты предполагают, что выстрел, с большей болей вероятности, был произведен из малокалиберного или пневматического орудия. Также сообщается, что в органы полиции уже написали заявление по данному делу.
Как сообщают источники, выявить виновника на месте происшествия не удалось по некоторым причинам. Тем не менее, судя по всему, по автобусу магнитогорской команды “Стальные топоры”, был осуществлен один выстрел в стекло. Источники утверждают, что никто не пострадал, однако ущерб нанесен на достаточно большую сумму, 59 тысяч рублей.
Эксперты предполагают, что выстрел, с большей болей вероятности, был произведен из малокалиберного или пневматического орудия. Также сообщается, что в органы полиции уже написали заявление по данному делу.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:55