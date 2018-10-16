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Поклонники раскритиковали пение Дмитрия Маликова

Певец в Instagram решил опубликовать запись композиции “Иди ко мне”, отметив, что хочет включить ее в репертуар грядущих концертов. Поклонники раскритиковали пение Дмитрия Маликова, советуя ему использовать фонограмму.
Поклонники раскритиковали пение Дмитрия Маликова

Исполнитель попросил не обращать внимания на нюансы исполнения, потому что сюжет был сделан во время репетиции. Многие подписчики даже не узнали голос своего кумира, отметив, что раньше он звучал намного сильнее.

Они попросили Дмитрия Маликова не использовать в композиции бэк-вокал, хотя многие пользователи сетей позитивно отнеслись к старой песне. Вот только многие люди не воспринимают творческие эксперименты артиста, а потому хотят слушать любимые хиты без изменений.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:23

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