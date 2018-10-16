Изображение огромных глаз может отпугивать птиц





Птицы доставляют достаточно много проблем в аэропортах, они являются проблемой для взлета как пассажирских, так и грузовых самолетов. Ученые борются с данной проблемой в течение достаточно длительного промежутка времени и последние опыты позволили специалистам серьезно продвинуться в борьбе с пернатыми вредителями. По периметру аэропорта устанавливаются специализированные экраны, на которых транслируется анимационное изображение увеличивающихся черно-белых глаз.По словам ученых, им удалось достичь положительного эффекта в своем исследовании. Напомним, что самолеты, на текущий момент, проходят сертификацию на устойчивость к столкновению с птицами, а ее прохождение, во множестве случаев, означает лишь возможность безопасно добраться до ближайшей посадочной полосы.