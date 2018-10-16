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Изображение огромных глаз может отпугивать птиц

Ученые из Франции обнаружили новый метод отпугивания птиц. Для этого специалисты применяли особые экраны, на которых показано медленно увеличивающееся изображение глаз.

Изображение огромных глаз может отпугивать птиц


Птицы доставляют достаточно много проблем в аэропортах, они являются проблемой для взлета как пассажирских, так и грузовых самолетов. Ученые борются с данной проблемой в течение достаточно длительного промежутка времени и последние опыты позволили специалистам серьезно продвинуться в борьбе с пернатыми вредителями. По периметру аэропорта устанавливаются специализированные экраны, на которых транслируется анимационное изображение увеличивающихся черно-белых глаз.

По словам ученых, им удалось достичь положительного эффекта в своем исследовании. Напомним, что самолеты, на текущий момент, проходят сертификацию на устойчивость к столкновению с птицами, а ее прохождение, во множестве случаев, означает лишь возможность безопасно добраться до ближайшей посадочной полосы.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:08

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