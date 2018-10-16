В Арктике обнаружили "маленького монстра"





По словам ученых, существо, хоть и называлось монстром до того, как получило официальное название, имеет длину всего лишь несколько миллиметров. По общим очертаниям, так называемый M. planifrons, похож на креветку, однако имеются некоторые различия. Существо имеет всего 8 лапок, однако, есть также две дополнительные, очертания которых напоминают конечности выдры. Кроме того, ракообразное имеет всего один глаз.Специалисты сообщают, что найти “маленьких монстров” возможно лишь в промежутке с мая по июнь. В остальное время они либо пребывают в состоянии личинок, либо ведут паразитирующий образ жизни на других представителях местных обитателей и моллюсках. Как сообщают источники, ученым все чаще открываются новые виды животных и растений Арктики по мере продвижения исследовательских групп.