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Суд отказался рассматривать иск Дмитрия Тарасова к бывшей жене

Столичный Преображенский суд не будет рассматривать иск, заявленный футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

Напомним, иск был о снижении размера алиментов, к экс-супруге спортсмена Оксане Тарасовой.

Суд отказался рассматривать иск Дмитрия Тарасова к бывшей жене

Заявление было возвращено Дмитрию в связи с неподсудностью и должен рассматриваться другой категорией судей.

"Он должен быть рассмотрен мировым судьей", - пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Раньше адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин сказал, что в иске Дмитрий просит снизить размер задолженности по алиментам.

Также "железнодорожник" хочет освобождения от уплаты госпошлины, в аналогичных случаях не превышающей 1000 рублей.

Развод Оксаны и Дмитрия состоялся в 2011 году, после чего Преображенский суд Москвы обязал мужчину платить Оксане алименты. Но, по словам Жорина, Тарасов перечислял деньги не в полном объеме и в итоге задолжал 15 млн рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:47

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