Суд отказался рассматривать иск Дмитрия Тарасова к бывшей жене

"Он должен быть рассмотрен мировым судьей", - пишет ТАСС со ссылкой на суд.





Напомним, иск был о снижении размера алиментов, к экс-супруге спортсмена Оксане Тарасовой.Заявление было возвращено Дмитрию в связи с неподсудностью и должен рассматриваться другой категорией судей.Раньше адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин сказал, что в иске Дмитрий просит снизить размер задолженности по алиментам.Также "железнодорожник" хочет освобождения от уплаты госпошлины, в аналогичных случаях не превышающей 1000 рублей.Развод Оксаны и Дмитрия состоялся в 2011 году, после чего Преображенский суд Москвы обязал мужчину платить Оксане алименты. Но, по словам Жорина, Тарасов перечислял деньги не в полном объеме и в итоге задолжал 15 млн рублей.