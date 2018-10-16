Суд отказался рассматривать иск Дмитрия Тарасова к бывшей жене
Столичный Преображенский суд не будет рассматривать иск, заявленный футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.
Напомним, иск был о снижении размера алиментов, к экс-супруге спортсмена Оксане Тарасовой.
Заявление было возвращено Дмитрию в связи с неподсудностью и должен рассматриваться другой категорией судей.
Раньше адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин сказал, что в иске Дмитрий просит снизить размер задолженности по алиментам.
Также "железнодорожник" хочет освобождения от уплаты госпошлины, в аналогичных случаях не превышающей 1000 рублей.
Развод Оксаны и Дмитрия состоялся в 2011 году, после чего Преображенский суд Москвы обязал мужчину платить Оксане алименты. Но, по словам Жорина, Тарасов перечислял деньги не в полном объеме и в итоге задолжал 15 млн рублей.
Напомним, иск был о снижении размера алиментов, к экс-супруге спортсмена Оксане Тарасовой.
Заявление было возвращено Дмитрию в связи с неподсудностью и должен рассматриваться другой категорией судей.
"Он должен быть рассмотрен мировым судьей", - пишет ТАСС со ссылкой на суд.
Раньше адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин сказал, что в иске Дмитрий просит снизить размер задолженности по алиментам.
Также "железнодорожник" хочет освобождения от уплаты госпошлины, в аналогичных случаях не превышающей 1000 рублей.
Развод Оксаны и Дмитрия состоялся в 2011 году, после чего Преображенский суд Москвы обязал мужчину платить Оксане алименты. Но, по словам Жорина, Тарасов перечислял деньги не в полном объеме и в итоге задолжал 15 млн рублей.