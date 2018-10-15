Ольга Серябкина попросила фанатов придумать ей новый ник для аккаунта в Instagram
Ольга Серябкина обратилась к свои подписчикам в социальной сети Instagram и попросила их придумать ей новый ник для аккаунта. Как оказалось, имя Molly уже занято другим пользователем.
С недавних пор стало известно, что Ольга Серябкина в скором времени покинет группу SEREBRO, которой посвятила 12 лет жизни. Солистка коллектива всё ещё переживает по поводу своего сольного будущего, но не собирается отступаться и твёрдо намерена развить сольный проект, в котором она носит псевдоним Molly. В связи с этим, как заявила певица, пришло время менять свой ник в Instagram, где упоминается её уже вскоре бывшая группа. Звезда убеждает, она на 100% уверена в данной необходимости, но не может этого сделать, ведь профиль Molly уже занят другим человеком. Придётся проявлять фантазию и делать название своего аккаунта более сложным. Артистка попросила помощи у поклонников и пообещала им выбрать самый лучший.
Подписчики тут же начали предлагать различные варианты, но пока неизвестно, какие из них Ольга Серябкина считает более интересными и отвечающими своему новому сценическому образу. За непродолжительный период запись, которую певица украсила своими новыми фотографиями с распахнутым декольте, набрала более 70 тысяч одобрительных лайков, а также комплиментов и признаний в любви.
С недавних пор стало известно, что Ольга Серябкина в скором времени покинет группу SEREBRO, которой посвятила 12 лет жизни. Солистка коллектива всё ещё переживает по поводу своего сольного будущего, но не собирается отступаться и твёрдо намерена развить сольный проект, в котором она носит псевдоним Molly. В связи с этим, как заявила певица, пришло время менять свой ник в Instagram, где упоминается её уже вскоре бывшая группа. Звезда убеждает, она на 100% уверена в данной необходимости, но не может этого сделать, ведь профиль Molly уже занят другим человеком. Придётся проявлять фантазию и делать название своего аккаунта более сложным. Артистка попросила помощи у поклонников и пообещала им выбрать самый лучший.
Подписчики тут же начали предлагать различные варианты, но пока неизвестно, какие из них Ольга Серябкина считает более интересными и отвечающими своему новому сценическому образу. За непродолжительный период запись, которую певица украсила своими новыми фотографиями с распахнутым декольте, набрала более 70 тысяч одобрительных лайков, а также комплиментов и признаний в любви.