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Компания Palm вернулась на рынок с 3,3-дюймовым смартфоном-компаньоном

Компания Palm вернулась на рынок мобильной техники с 3,3-дюймовым смартфоном-компаньоном, который будет доступен в продаже уже в следующем месяце. Речь идет о вспомогательном гаджете, который станет дополнением к основному смартфону, используя один и тот же мобильный номер.

В длину новый смартфон составляет всего 9,7 см, а его масса – 62 гр.

Компания Palm вернулась на рынок с 3,3-дюймовым смартфоном-компаньоном

Компания Palm до конца 2000-х годов имела репутацию надежного производителя карманных ПК, но спустя годы утратила свои позиции. Взаимодействие с китайской фирмой TCL позволило обрести второе дыхание и снова вернуться на рынок. Хорошим поводом для этого стал смартфон-компаньон.

Новинка оснащена LCD-экраном (плотность пикселей 445 на дюйм), процессором Qualcomm Snapdragon 435, двумя камерами на 8 и 12 пикселей. Также в ней имеется оперативка на 3 Гб и постоянная память на 32 Гб. Аккумулятор имеет мощность 800 мА\ч. Цена - 350 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:30

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