Размеры флагмана Samsung Galaxy Note10 будут меньше предыдущей модели





Компания Samsung решила постепенно наращивать у своих флагманских смартфонов размеры экранов. В частности, диагональ дисплея нового устройства Galaxy Note10 составит 6,66 дюйма. Однако вряд ли смартфон увеличится в размерах. Известный в Китае инсайдер Ice Universe утверждает, что размеры у новинки станут меньше, чем у предыдущей модели. Таких результатов разработчикам удалось добиться благодаря более тонким рамкам экрана и такому соотношению сторон как 19:9 или 19,5:9.Ранее сообщалось, что модель Samsung Galaxy Note10 может выйти без разъёма для наушников. Этот шаг также поспособствует уменьшению устройства в размерах.