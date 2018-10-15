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Размеры флагмана Samsung Galaxy Note10 будут меньше предыдущей модели

Смартфон Samsung Galaxy Note10, который производитель позиционирует в качестве флагмана, несмотря на увеличившуюся диагональ экрана, по размерам будет меньше предшествующей модели. Об этом сообщается на страницах корейского издания The Bell.

Размеры флагмана Samsung Galaxy Note10 будут меньше предыдущей модели

Компания Samsung решила постепенно наращивать у своих флагманских смартфонов размеры экранов. В частности, диагональ дисплея нового устройства Galaxy Note10 составит 6,66 дюйма. Однако вряд ли смартфон увеличится в размерах. Известный в Китае инсайдер Ice Universe утверждает, что размеры у новинки станут меньше, чем у предыдущей модели. Таких результатов разработчикам удалось добиться благодаря более тонким рамкам экрана и такому соотношению сторон как 19:9 или 19,5:9.

Ранее сообщалось, что модель Samsung Galaxy Note10 может выйти без разъёма для наушников. Этот шаг также поспособствует уменьшению устройства в размерах.



 
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Добавил: Алина Вчера, 23:00

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