АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Лена Миро назвала Максима Фадеева «озабоченным извращенцем»

После признания Эдгарда Запашного о том, что продюсеры заставили их с исполнительницей Еленой Темниковой изображать любовь, Лена Миро высказалась свое мнение. Скандально известная блогер назвала Максима Фадеева «озабоченным извращенцем».

Лена Миро назвала Максима Фадеева «озабоченным извращенцем»

Несколько дней назад Эдгард Запашный стал гостем в программе "Судьба человека". Там знаменитый российский дрессировщик откровенно признался, что их отношения с Еленой Темниковой были пиар-ходом, который придумали их продюсеры. Лена Миро отреагировала на это заявление и решила высказаться по этому поводу. Блогер считает, что продюсер исполнительницы Максим Фадеев готов на все ради денег. Лена Миро уверена, что Елене Темниковой был поставлен ультиматум и продюсер проделывал такие пиар-ходы со всеми девушками, которые были под его началом.

Лена Миро назвала Максима Фадеева «озабоченным извращенцем»

Блогер уверена, что исполнительница ушла из группы Serebro именно из-за таких требований от Максима Фадеева. Лена Миро считает, что работа продюсера заключает в составлении гастрольного графика, записи новой песни и так далее, но вот распоряжаться личной жизнью подопечных у него нет права.

Ранее "ДНИ24" сообщали, что из группы Serebro ушла Ольга Серябкина.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тереза Мэй решила бороться с одиночеством на
Эти продукты диетологи не советуют употреблять
Элла Суханова не может выйти из дома из-за
Made in China: Китайские ученые планируют запуск
Nokia 6.1 Plus получит обновлённое программное
Татьяна Мусульбес не готова рожать на телепроекте
В Череповце от инфаркта скончался 32-летний принц
Нейросеть Lyna от Google может диагностировать
Ученые научили квадрокоптер не падать после
Валерий Блюменкранц очень сильно похудел на
Лена Миро назвала Максима Фадеева «озабоченным
В США найден древнейший гриб весом 400 тонн
«Возможно меня ждет очень сложная операция - было
Борис Корчевников стал крестным отцом
Третья мировая война может начаться в космосе
Пигмент из Древнего Египта пригодился в
Смартфон ZTE Axon 7 после обновления Android
Раскрыты некоторые особенности Alfa Romeo Castello
Певица Ариана Гранде рассталась с женихом-комиком
Дмитрий Тарасов в первом браке задолжал по
Лобода поздравила Баскова с днём рождения,
В Кенсингтонском дворце подтвердили беременность
Экс-участница «Дома-2» Мариана Петря угодила в
Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite в ноябре представят за
Дональд Трамп проговорился о предоставлении
Актер Сергей Безруков показал фото «глубоко»
Младшая дочь Ксении Бородиной поцарапала нос в
Бойфренд звезды «Дома-2» Леры Фрост - Саша Шарыго
Названы 7 вызывающих бессонницу продуктов и
На Луне обнаружили «сельскохозяйственные угодья»
Просмотреть все новости