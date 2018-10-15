Лена Миро назвала Максима Фадеева «озабоченным извращенцем»
После признания Эдгарда Запашного о том, что продюсеры заставили их с исполнительницей Еленой Темниковой изображать любовь, Лена Миро высказалась свое мнение. Скандально известная блогер назвала Максима Фадеева «озабоченным извращенцем».
Несколько дней назад Эдгард Запашный стал гостем в программе "Судьба человека". Там знаменитый российский дрессировщик откровенно признался, что их отношения с Еленой Темниковой были пиар-ходом, который придумали их продюсеры. Лена Миро отреагировала на это заявление и решила высказаться по этому поводу. Блогер считает, что продюсер исполнительницы Максим Фадеев готов на все ради денег. Лена Миро уверена, что Елене Темниковой был поставлен ультиматум и продюсер проделывал такие пиар-ходы со всеми девушками, которые были под его началом.
Блогер уверена, что исполнительница ушла из группы Serebro именно из-за таких требований от Максима Фадеева. Лена Миро считает, что работа продюсера заключает в составлении гастрольного графика, записи новой песни и так далее, но вот распоряжаться личной жизнью подопечных у него нет права.
Ранее "ДНИ24" сообщали, что из группы Serebro ушла Ольга Серябкина.
Несколько дней назад Эдгард Запашный стал гостем в программе "Судьба человека". Там знаменитый российский дрессировщик откровенно признался, что их отношения с Еленой Темниковой были пиар-ходом, который придумали их продюсеры. Лена Миро отреагировала на это заявление и решила высказаться по этому поводу. Блогер считает, что продюсер исполнительницы Максим Фадеев готов на все ради денег. Лена Миро уверена, что Елене Темниковой был поставлен ультиматум и продюсер проделывал такие пиар-ходы со всеми девушками, которые были под его началом.
Блогер уверена, что исполнительница ушла из группы Serebro именно из-за таких требований от Максима Фадеева. Лена Миро считает, что работа продюсера заключает в составлении гастрольного графика, записи новой песни и так далее, но вот распоряжаться личной жизнью подопечных у него нет права.
Ранее "ДНИ24" сообщали, что из группы Serebro ушла Ольга Серябкина.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:28