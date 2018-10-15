Младшая дочь Ксении Бородиной поцарапала нос в игре с собакой

"Мало не показалось)", - иронично отмечает знаменитый блогер.

У себя в аккаунте Instagram Курбан Омаров накануне рассказал, что девочка получила травму, когда играла с их собакой Бертой. Папа малышки рассказывает, что девочка хотела повторить подвиг Хабиба Нурмагомедова и прыгнула на их собаку.Многочисленные подписчики пожалели ребёнка и отметили, что у малышки обязательно всё до свадьбы заживёт. А кто-то был возмущен тому, что за Теоной никто не присматривает в таких опасных играх. Третьи же вообще заявили, что никакая это не царапина, а самый настоящий герпес.