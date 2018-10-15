Nokia 6.1 Plus получит обновлённое программное обеспечение Android 9.0 Pie
Смартфон Nokia 6.1 Plus до конца октября нынешнего года получит обновлённое программное обеспечение Android 9.0 Pie. Ранее компания HMD Global сообщала, что до конца ноября четыре устройства получат подобные обновления.
В частности, до конца текущего месяца обновления получат устройства Nokia 6.1 и Nokia 6.1 Plus, а спустя месяц программное обеспечение обновят для Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco. Примечательно, что некоторые пользователи интересовались, получит ли обновление девайс Nokia 5.1 Plus, на что генеральный директор компании HMD Global ответил в Twitter, если это произойдёт, то он очень удивится.
По предположению экспертов, было бы логично, если обновления для девайса Nokia 5.1 Plus разработчики выпустили в одно время с обновлениями для Nokia 5.1.
В частности, до конца текущего месяца обновления получат устройства Nokia 6.1 и Nokia 6.1 Plus, а спустя месяц программное обеспечение обновят для Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco. Примечательно, что некоторые пользователи интересовались, получит ли обновление девайс Nokia 5.1 Plus, на что генеральный директор компании HMD Global ответил в Twitter, если это произойдёт, то он очень удивится.
По предположению экспертов, было бы логично, если обновления для девайса Nokia 5.1 Plus разработчики выпустили в одно время с обновлениями для Nokia 5.1.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 14:10