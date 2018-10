Nokia 6.1 Plus получит обновлённое программное обеспечение Android 9.0 Pie

В частности, до конца текущего месяца обновления получат устройства Nokia 6.1 и Nokia 6.1 Plus, а спустя месяц программное обеспечение обновят для Nokia 8 и Nokia 8 Sirocco. Примечательно, что некоторые пользователи интересовались, получит ли обновление девайс Nokia 5.1 Plus, на что генеральный директор компании HMD Global ответил в Twitter, если это произойдёт, то он очень удивится.По предположению экспертов, было бы логично, если обновления для девайса Nokia 5.1 Plus разработчики выпустили в одно время с обновлениями для Nokia 5.1.