Денис Лебедев надел на безымяный палец Ольги Бузовой кольцо
Накануне, 14 октября, шоу «Замуж за Бузовой»подошло к концу, и в финале остался лишь один участник – Денис Лебедев, который и надел на безымянный палец звезды кольцо.
Заключительная серия шоу была наполнена романтикой. Пара полетала на вертолете над Римом, а вечером жених сделал Ольге сюрприз – собрал фото с каждого этапа реалити-шоу, каждый из которых был знаковым – встреча, первое свидание, первая победа.
Бузова не осталась в долгу и тоже удивила поклонника – пригласила Лебедева в кафе, где изготавливают мороженое с 1880 года. Ольга и Денис приняли участие в мастер-классе по изготовлению бананового мороженого.
Для финала Ольга Бузова выбрала роскошное белое платье, а Денис прочел трогательные стихи и надел на палец кольцо, признав Лебедева тем самым своим мужчиной.
Напомним, что позже в Сети появились компрометирующие сведения, в которых шла речь не о бизнесмене Лебедеве, а об альфонсе, создавшем собственный проект «Ольга Бузова» ради раскрутки собственного дела и себя лично.
Заключительная серия шоу была наполнена романтикой. Пара полетала на вертолете над Римом, а вечером жених сделал Ольге сюрприз – собрал фото с каждого этапа реалити-шоу, каждый из которых был знаковым – встреча, первое свидание, первая победа.
Бузова не осталась в долгу и тоже удивила поклонника – пригласила Лебедева в кафе, где изготавливают мороженое с 1880 года. Ольга и Денис приняли участие в мастер-классе по изготовлению бананового мороженого.
Для финала Ольга Бузова выбрала роскошное белое платье, а Денис прочел трогательные стихи и надел на палец кольцо, признав Лебедева тем самым своим мужчиной.
Напомним, что позже в Сети появились компрометирующие сведения, в которых шла речь не о бизнесмене Лебедеве, а об альфонсе, создавшем собственный проект «Ольга Бузова» ради раскрутки собственного дела и себя лично.