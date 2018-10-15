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Денис Лебедев надел на безымяный палец Ольги Бузовой кольцо

Накануне, 14 октября, шоу «Замуж за Бузовой»подошло к концу, и в финале остался лишь один участник – Денис Лебедев, который и надел на безымянный палец звезды кольцо.

Заключительная серия шоу была наполнена романтикой. Пара полетала на вертолете над Римом, а вечером жених сделал Ольге сюрприз – собрал фото с каждого этапа реалити-шоу, каждый из которых был знаковым – встреча, первое свидание, первая победа.

Денис Лебедев надел на безымяный палец Ольги Бузовой кольцо

Бузова не осталась в долгу и тоже удивила поклонника – пригласила Лебедева в кафе, где изготавливают мороженое с 1880 года. Ольга и Денис приняли участие в мастер-классе по изготовлению бананового мороженого.

Денис Лебедев надел на безымяный палец Ольги Бузовой кольцо

Для финала Ольга Бузова выбрала роскошное белое платье, а Денис прочел трогательные стихи и надел на палец кольцо, признав Лебедева тем самым своим мужчиной.

Денис Лебедев надел на безымяный палец Ольги Бузовой кольцо

Напомним, что позже в Сети появились компрометирующие сведения, в которых шла речь не о бизнесмене Лебедеве, а об альфонсе, создавшем собственный проект «Ольга Бузова» ради раскрутки собственного дела и себя лично.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:30

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