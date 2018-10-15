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«Голову оторву»: Бывший муж Натальи Штурм начал угрожать адвокату

После поражения в суде бывший муж Натальи Штурм начал угрожать её адвокату. Певице удалось добиться того, чтобы Игорь Павлов отозвал исковое заявление.

«Голову оторву»: Бывший муж Натальи Штурм начал угрожать адвокату

Летом этого года Наталья Штурм публично призналась в том, что её экс-супруг не позволяет ей видеться с сыном. Бесконечные скандалы привели к тому, что звезде пришлось обращаться за медицинской помощью. Затем начались судебные разбирательства относительно того, где и с кем будет жить 14-летний Арсений. Заседания протекали в закрытом режиме, а певица дала подписку о неразглашении, поэтому говорить на эту тему артистка не могла.

Судебное дело было закрыто 3 октября, после того как Павлов отозвал заявление. Однако в адрес адвоката артистки Тамары Пуховой начали поступать угрозы, от разозлившегося экс-супруга Штурм. По словам юриста, мужчина позвонил среди ночи в нетрезвом состоянии и сказал, что "оторвёт ей голову" за то, что она лишила его сына. Сама певица ситуацию не комментирует, потому что боится навредить своему ребёнку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:00

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